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وزير التعليم: مصر «غرقانة» في مشكلة الأمية

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وزير التعليم: مصر «غرقانة» في مشكلة الأمية وزير التعليم: مصر «غرقانة» في مشكلة الأمية

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تشكيل مجلس استشاري للمركز الإقليمي لتعليم الكبار؛ لتقديم خدمات تعليمية في كل الدول العربية، مؤكدًا أنه تم مناقشة استراتيجية المركز خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تغير معنى التعليم إلى التعلم مدى الحياة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

أضاف شوقي، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الاستشاري لتعليم الكبار، اليوم الخميس، أنه يجب الاتفاق على وضع خطة محكمة لتقييم الأنشطة التي يتم تنفيذها طوال العام حتى تستطيع القيادات محاسبة أنفسهم، مستدركًا: "نمتلك إرادة حقيقة لتغيير نظام التعليم بطريقة سريعة وجذرية".

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أوضح شوقي، أن غارقة في مشكلة الأمية منذ سنوات طويلة، مردفًا: "نحن نستحوذ على النسبة الأعلى في الأمية بين دول العالم.. فيه ناس كتير دخلت المدارس لكنهم يصنفون ضمن الأميين، لكن رئيس الجمهورية يهتم بالقضاء على الأمية، وبعد 24 أشهر سوف نقيس مستوى معالجتنا لهذه الأزمة الكبير".

شدد وزير التريبة والتعليم - على أن مصر تواجه مشكلة صعبة، لأنه يجب ضرورة التفكير في صناعة نظام تعليمي يبدأ بالطفولة المبكرة والانتقال بالطلاب إلى مهارات مدى الحياة.

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التحرير

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