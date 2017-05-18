المالية تطرح 12.2 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19.81%

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أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.81%، وتم تغطيته بنحو 1.9 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.69%، وتم تغطيته بنحو 2.8 مرة.

ويأتى ذلك فى ظل تراجع فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت إلى 55 مليار جنيه.

وكان قد ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 19.24% خلال الأسبوع الماضى، وبلغ أقل عائد لأذون آجل 266 يوما نحو 19.07%، مقارنة بنحو 18.97% خلال الأسبوع السابق عليه.

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وقبلت وزارة المالية نحو 37 عرضاً بأكثر من 6.5 مليار جنيه بزيادة 595 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة.

كما تعتزم المالية ادوات دين حكومية متمثلة فى أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل، موزعة على آجال كلا من 91، 182، 273، 364 يومًا، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال 3 و7 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.