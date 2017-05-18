بالصور.. فستان "بيلا حديد" الجريء يضعها بموقف محرج في "كان"

كتبت- هاجر حاتم:

لفتت الأنظار العارضة الأمريكية الفلسطينية بيلا حديد، بفستانها الجريء بمهرجان كان السينمائي الدولي، في فرنسا.

حيث ارتدت بيلا فستان ناعم من اللون الروز مكشوف الكتفيين، ذو فتحة كبيرة جدًا من ناحية الساق، من توقيع دار أزياء "Alexandre Vauthier"، حيث حصلت على لقب، اطول "فتحة فستان" في المهرجان، وفقًا لما ذكرته مجلة "elle" للموضة.

وأعاق الفستان حركة بيلا بعض الشيء، وهو ما ظهر جليًا في عدسات كاميرات التصوير، حتى احتاجت مساعدة زملائها، لكي تصعد الدرج.

وتشبه إطلالة بيلا إلى حد كبير إطلالة أختها "جيجي حديد" العام الماضي بارتدائها فستان أحمر جرئ ناعم، مفتوح أيضًا من ناحية الصدر والساق.