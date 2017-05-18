«مش واخد حقي» و«ريم بتروج شائعات».. 5 تصريحات لأحمد سعد في «كل يوم»

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مطرب أحدث طفرة فى الغناء الشعبى والمواويل بالإضافة إلى براعته فى غناء التواشيح إلا أنه رغم موهبته الكبيرة وخامة صوته العريضة لم يحصل بعد على حقه فنيًَا، وعلى الرغم من ذلك أثارت مؤخرًا حياته الشخصية لغطًا كبيرًا على المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا والتى تتعلق بعلاقته المضطربة مع الفنانة ريم البارودى وارتباطهما وانفصالهما المتكرر، وهو الأمر الذى زاده إعلانها عن زواج سعد مؤخرًا من سمية الخشاب.

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا أمس الأربعاء على برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "أون تى فى"، وفجر العديد من المفاجآت من خلال تصريحاته عن حياته الفنية والشخصية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تصريحات سعد بالحلقة.

1 - حقيقة زواجه من سمية الخشاب

أكد أحمد سعد أن خطيبته السابقة الفنانة ريم البارودي روجت لشائعة زواجه من الفنانة سمية الخشاب بحسن نية ظنًّا منها أنها تبارك لهما، وأوضح أنه اتصل بها ليفسر لها حقيقة الأمر وأن خبر زواجهما مجرد شائعة فقط انتشرت بحكم اجتماعهما سويًّا بكثرة في الفترة الأخيرة من أجل تجهيز تتر مسلسل سمية الجديد "الحلال" الذى سيجمعهما والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

2 - مش واخد حقى فى الفن

صرح سعد بأنه يعرف أنه يمتلك صوتًا رائعًا لكنه لم يأخذ حقه فى الفن، قائلاً: "محدش بياخد حقه دلوقتي"، مشيرًا إلى أن علاقته بجمهوره جيدة جدًا، وأن الفترة الحالية تفرض على المغنى امتلاك موهبة كبرى.

3 - أنا أطول أتجوز سمية الخشاب

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قامت سمية الخشاب بمداخلة هاتفية بالبرنامج لم تؤكد من خلالها خبر زواجهما ولم تنفه في الوقت نفسه، حيث قالت: "أنا وأحمد مرتبطناش لما نرتبط هنقول، لما نتجوز هنقول"، ورد عمرو أديب قائلاً: "يعني إيه لما نتجوز هنقول، يعني انتوا في علاقة ولا لأ، انتوا هتلعبوا بيَّ، ده أنا ملك التوك شو"، لترد قائلة: "بينا حالة روحانية جميلة جدًا، التقينا بإرادة ربنا"، مما أثار سخرية أديب قائلاً: "يعني إيه علاقة روحانية دى، يعني بتلبسوا دبلة روحانية"، وانفجر سعد بالضحك، بينما سبقها الأخير بتصريحه في الحلقة قائلاً: "أنا أتجوز سمية هو أنا أطول.. دى حبيبتى".

4 - أعيش حالة قريبة من الله

أعرب سعد أنه يعيش حاليًا حالة قريبة من الله عز وجل، وأشار إلى أن كل تركيزه في هذه الفترة على عمل أغنيات تقرب الناس من بعضها، وأضاف قائلاً: "نفسي مفتوحة في الوقت الحالي إنى أقدم أعمالًا كثيرة".

5 - أنا وسمية تربطنا علاقة عائلية

أوضح سعد أنه تربطه علاقة وطيدة بعائلة سمية الخشاب، قائلاً: "والدتها هي اللي عملت فستان فرح أختي.. وعائلتي وعائلتها أصدقاء جدًا".