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أسرة «الدون» تصل شرم الشيخ لحضور افتتاح مدينة الألعاب المائية

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أسرة «الدون» تصل شرم الشيخ لحضور افتتاح مدينة الألعاب المائية أسرة «الدون» تصل شرم الشيخ لحضور افتتاح مدينة الألعاب المائية

التحرير

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كتب: أشرف فهيم

وصلت اليوم الخميس، أسرة مهاجم نادي ريال مدريد العالمي كريستيانو رونالدو -الدون-، البرتغالي الأصل، إلى مطار شرم الشيخ، تمهيدًا للمشاركة في افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية بالشرق الأوسط "أكوا الباتروس".

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استقبل أسرة اللاعب -بينها والدته ماريا دولوريس أفيرو، وشقيقته المطربة البرتغالية الشهيرة كاتيا-، رجل الأعمال كامل أبو علي -المستضيف-، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس مجلس إدارة الباتروس القابضة للاستثمار السياحي، بهدف الترويج للسياحة المصرية، وبث رسائل إيجابية عن الأوضاع في ، وتوفر الأمن والاستقرار خاصة بالمطارات.

زارت أسرة رونالدو أمس المتحف المصري بوسط القاهرة، وأهرامات الجيزة، قبيل المبيت بأحد الفنادق بالقاهرة، والتوجه صباح اليوم إلى شرم الشيخ.

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التحرير

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