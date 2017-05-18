أسرة «الدون» تصل شرم الشيخ لحضور افتتاح مدينة الألعاب المائية

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كتب: أشرف فهيم

وصلت اليوم الخميس، أسرة مهاجم نادي ريال مدريد العالمي كريستيانو رونالدو -الدون-، البرتغالي الأصل، إلى مطار شرم الشيخ، تمهيدًا للمشاركة في افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية بالشرق الأوسط "أكوا الباتروس".

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استقبل أسرة اللاعب -بينها والدته ماريا دولوريس أفيرو، وشقيقته المطربة البرتغالية الشهيرة كاتيا-، رجل الأعمال كامل أبو علي -المستضيف-، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس مجلس إدارة الباتروس القابضة للاستثمار السياحي، بهدف الترويج للسياحة المصرية، وبث رسائل إيجابية عن الأوضاع في مصر، وتوفر الأمن والاستقرار خاصة بالمطارات.

زارت أسرة رونالدو أمس المتحف المصري بوسط القاهرة، وأهرامات الجيزة، قبيل المبيت بأحد الفنادق بالقاهرة، والتوجه صباح اليوم إلى شرم الشيخ.