أبرز 5 مشاهد من مواجهات الزمالك ودجلة

التحرير

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يلتقي في التاسعة مساء اليوم، فريق الزمالك مع وادي دجلة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز على أمل المنافسة على المركز الثاني لضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بينما يسعى دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تأمين نفسه من صراع الهبوط.

ويستعرض "التحرير"، أبرز 5 مشاهد من لقاءات الزمالك ووادي دجلة:-

عقدة صلاح:

يمثل فريق وادي دجلة عقدة لمحمد صلاح المدرب السابق للزمالك، حيث سبق له مواجهته 3 مرات وانتهت كلها بالتعادل، الأولى موسم 2014/2015 في الدور الأول أثناء اللقطة الشهيرة له وهو يحتسى "شايا بحليب"، وانتهى اللقاء بالتعادل 0/0، والثاني في الدور الثاني موسم 2015/2016 وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1 وسجل هدف الزمالك وقتها باسم مرسي، والثالث في الدور الأول للموسم الحالي، وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1، سجل لدجلة محمود علاء وللزمالك علي جبر.

- هجوم ميدو:

شن أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة هجومًا ضاريًا على التحكيم، بل وقال إن الزمالك تعادل مع فريقه في لقاء الدور الأول بمساعدة الحكام، بسبب إلغاء هدف صحيح لصالح الفريق الأصفر، وهي التصريحات التي أثارت غضب جمهور الزمالك من ميدو، ودفعته لتقديم اعتذار إلى القلعة البيضاء، وتعرض للإيقاف 4 مباريات نتيجة الهجوم على التحكيم، حيث قدمت لجنة الحكام مذكرة ضده لدى لجنة المسابقات.

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- هدف مصطفى فتحي:

يحتفظ هدف مصطفى فتحي لاعب الزمالك في وادي دجلة، خلال لقاء الدور الأول موسم 2013/2014، بمكانة خاصة في عقول الجماهير البيضاء، خاصة وأنه كان هدفا قتل اللقاء الذي فاز به الأبيض 3/2، كما أنه جاء من لاعب شاب في بداية مسيرته، وأمام حارس مرمى عملاق وهو عصام الحضري، واللافت أن مدرب الزمالك في هذا التوقيت كان أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة.

- أزمة الزمالك:

الزمالك لم يحقق الفوز على وادي دجلة منذ موسم ونصف تقريبًا، آخر فوز تحقق للأبيض على حساب الفريق الدجلاوي كان في الدور الأول موسم 2015/2016، حيث فاز أبناء ميت عقبة بهدفي محمود كهربا ومحمد سالم، والثنائي غير موجود بالفريق حاليا، حيث تم إعارة كهربا لاتحاد جدة ومحمد سالم للاتحاد السكندري، وعلى مدار 3 مباريات بين الفريقين بعد هذا اللقاء كان التعادل هو سيد الموقف.

- عصام الحضري:

لم يسبق للحارس الدولي تحقيق الفوز على الزمالك وهو يلعب لفريق وادي دجلة، حيث التقى الأبيض مع دجلة مرتين في موسم 2013/2014 وفاز الزمالك في الدور الأول 3/2 والثاني انتهى اللقاء بالتعادل 2/2، كما التقى الفريقين في نصف نهائي الكأس موسم 2013 وفاز الزمالك 5-4 بركلات الترجيح، وفاز الابيض على دجلة في الدور الأول موسم 2015/2016 بنتيجة 2/0 وتعادل في الدور الثاني 1/1، وانتهى لقاء الفريقين بالدور الأول للموسم الحالي بالتعادل 1/1 لكن لم يشارك فيه عصام الحضري.

