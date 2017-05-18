التظلمات: حسم أزمة الزمالك والمقاصة منتصف الأسبوع المقبل

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قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة ستبدأ عملها في بحث واقعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، لإصدار القرار النهائي، بعد وصول جميع أوراق الأزمة.

وأضاف «الشوربجي»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة «نغم FM»، أن القرار النهائي سيصدر منتصف الأسبو ع المقبل، بعد الاطلاع على المستندات وسماع رأي لجنة المسابقات، والتحقيق في الأمر مع مسؤول اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي للزمالك، مؤكدًا أن الجميع سيحصل على حقوقه.