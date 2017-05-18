أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

التظلمات: حسم أزمة الزمالك والمقاصة منتصف الأسبوع المقبل

Google+ Print
التظلمات: حسم أزمة الزمالك والمقاصة منتصف الأسبوع المقبل التظلمات: حسم أزمة الزمالك والمقاصة منتصف الأسبوع المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة ستبدأ عملها في بحث واقعة مباراة ومصر المقاصة، لإصدار القرار النهائي، بعد وصول جميع أوراق الأزمة.

وأضاف «الشوربجي»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة «نغم FM»، أن القرار النهائي سيصدر منتصف الأسبو ع المقبل، بعد الاطلاع على المستندات وسماع رأي لجنة المسابقات، والتحقيق في الأمر مع مسؤول اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي للزمالك، مؤكدًا أن الجميع سيحصل على حقوقه.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

مايوكا يقود هجوم الزمالك أمام وادي دجلة

مايوكا يقود هجوم الزمالك أمام وادي دجلة

أهلي طرابلس يصل تونس استعدادًا لمواجهة الزمالك

أهلي طرابلس يصل تونس استعدادًا لمواجهة الزمالك

أبرز 5 مشاهد من مواجهات الزمالك ودجلة

أبرز 5 مشاهد من مواجهات الزمالك ودجلة