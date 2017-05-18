بالفيديو.. طبيب الزمالك السابق: «استعوضت ربنا في فلوسي»

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قال الدكتور طارق سليمان، الطبيب السابق لفريق الكرة بالزمالك، إنه حزين من تجاهل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي، وإسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة، لمحاولات اتصاله بهم للحصول على مستحقاته، معلقًا «استعوضت ربنا خلاص في فلوسي».

وأضاف سليمان، خلال تصريحاته اليوم الخميس، ببرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، أنه أدى مهمته بنجاح مع النادي الأبيض، واعتذر عن استكمال مهمته لشعوره بالتضرر المادي، مشيرًا إلى أن الطبيب في الأندية لا يحصل على ما يستحقه ماديا.

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وتابع، «مستعد لخدمة نادي الزمالك في أي مكان، ومن الممكن أن أعمل كمستشار طبي، لكن بالشكل اللي فات ده ما ينفعش أرجع تاني».