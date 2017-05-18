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مستشار المجلس القومي للمرأة: محو الأمية مرتبطًا بالتنمية الاجتماعية

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مستشار المجلس القومي للمرأة: محو الأمية مرتبطًا بالتنمية الاجتماعية مستشار المجلس القومي للمرأة: محو الأمية مرتبطًا بالتنمية الاجتماعية

مصراوي Masrawy

الدكتورة إقبال السمالوطى

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتورة إقبال السمالوطي، مستشار المجلس القومي للمرأة، إن الأُمية ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم فقط، ولكنها مسؤولية مجتمعًا بأكلمه، فضلًا عن ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وأضافت السمالوطي - خلال اجتماع المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، والمنعقد اليوم الخميس - إنه لابد من وضع منهجية لمحو أمية المواطنين، والتي تقوم على زيادة الدخل، وعمل شراكة مع المجتمع المدني وطنياً ثم إقليمياَ، ثم تبادل الخبرات على المستوى الدولي.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى دحروج، مدير الصندوق المصري لتكنولوجيا الاتصالات، إنه لابد من عمل علاقات بين مركز تعليم الكبار وكل الوزارات، لمُخاطبة كل فئة بما يناسبها، كأن يتم مخاطبة المزارعين بما يناسب مهنتهم ويؤكد لهم أن التعليم سيساهم في الارتقاء بهم.

وطالبت دحروج، بضرورة التسويق لمركز تعليم الكبار من خلال كلمة "المعرفة"، حتى تكون جاذبة للأميين، لأن كلمة "محو الأمية" أصبح لها وقعًا سيئًا على الآذان.

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