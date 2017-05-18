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محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

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مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية (1)محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية (1)

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية (2)محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية (2)

اوائل الاعداديةاوائل الاعدادية

اوائل الابتدائيةاوائل الابتدائية

جنوب سيناء ـ أحمد السيد:

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بنسب نجاح 92% للابتدائية، و80,21 % للإعدادية.

كما اعتمد أيضا نتيجة الصف الثامن مهني وضعاف السمع، بنسبة نجاح 100 %، والصف الثالث مهني صم بنسبة نجاح 100%.

وقدم المحافظ خالص التهنئة للطلبة وذويهم، متمنيًا حظًا سعيدًا لمن لم يحالفهم النجاح في بعض المواد، وطالبهم بالاجتهاد في الدور الثاني.

كما شكر جميع العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة، معلنا استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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