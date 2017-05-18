دراسة يابانية تكشف فائدة مذهلة لركوب الخيل للأطفال

كتبت - أسماء حمدي

يسعى الآباء لتنمية الذكاء لدى أطفالهم عن طريق الدروس والتعليم، لكن إذا اردت طفلك ذكياً بطريقة مختلفة فعليك تعليمه ركوب الخيل، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن الخيل قد تساعد الطفل على تحسين الذاكرة والتعلم.

ويرى علماء يابانيون أن الحركات التي تحصل أثناء ركوب الخيل يمكن أن ينتج عنها تحسّن في القدرات الإدراكية عند الأطفال، وبالتالي تحسين قدراتهم على التعلّم، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

ووجد العلماء أنّ ركوب الخيل يحسّن أداء الأطفال وقدرتهم على التعلّم من خلال عدّة اختبارات لسلوكهم.

واستنتج العلماء أنّ الحركات التي تحصل أثناء ركوب الخيل يمكن أن ينتج عنها تحسّنٌ في القدرات الإدراكية.

ويعتقد الباحثون أنّ عمليّة التسارع الثلاثية الأبعاد لحركات ركوب الخيل قد يحفّز الجهاز العصبي مما يعزز الإدراك لدى الطفل.