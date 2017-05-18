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بالصور.. أسوأ فساتين السجادة الحمراء في مهرجان كان 2017

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مصراوي Masrawy

ماريون كوتيلياردماريون كوتيليارد

نايومي هاريسنايومي هاريس

ليلي روزليلي روز

إيلي فانينجإيلي فانينج

ماريون كوتيلياردماريون كوتيليارد

ماريون كوتيلياردماريون كوتيليارد

ليلي روزليلي روز

أسوأ فساتين السجادة الحمراء في مهرجان كانأسوأ فساتين السجادة الحمراء في مهرجان كان

كتبت- هاجر حاتم:

افتتح أمس مهرجان كان السينمائي، في نسخته الـ 70، حيث استقبل ضيوفه من كل أنحاء العالم، بمدينة "كان" الواقعة في الجنوب الفرنسي.

وبالطبع، رصدت أعين الكاميرات وجود العديد من الإطلالات المختلفة لنجمات العالم، بعضهن وقع في فخ الموضة وحصلوا على أسوأ إطلالات السجادة الحمراء، وفقًا لما ذكره موقع pinkvilla.

حيث حصلت النجمة "مارون جوتليارد" على أسوأ إطلالة بارتدائها "توب أبيض" واسع المقاس من "Y/Project " على بنطلون جينز ممزق، بينما ارتدت "إيميلي راتجوايسكي" فستان حريري ناعم جدًا لا يتماشى مع فخامة المهرجان.

ولفتت الانظار الممثلة الأمريكية "إيل فانينج" الأنظار بفستانها الأبيض من دار أزياء "فيفيان" الذي بدى غريب الاطوار بوجود اسمها بلغة الكواكب والنجوم على ذيل الفستان بلون "الفوشيا" النيون.

ولم توفق العارضة "ليلي روز" في اختيارها لـ "jump suit" من العصر الروماني من دار أزياء شانيل، حيث بدت شاحبة جدًا.

كما حصلت "نايومي هاريس" على إطلالة سيئة، بارتدائها فستان من "التول" الملون من دار أزياء جوتشي.

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