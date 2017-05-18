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نجم روما على رادار مانشستر يونايتد

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نجم روما على رادار مانشستر يونايتد نجم روما على رادار مانشستر يونايتد

التحرير

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ذكرت "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب خط وسط روما الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت سكاي سبورتس أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد حريصون على التوقيع مع الدولي البلجيكي صاحب الـ29 عامًا وأحد أهم لاعبي خط الوسط في أوروبا حاليًا، وأكدت أن تشيلسي قدم العام الماضي عرض لناينجولان تخطى الـ34 مليون جنيه استرليني.

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وأشارت الشبكة إلى أن ناينجولان الذي لعب لبياتشينزا وكالياري انضم إلى صفوف روما في عام 2014 مقابل 7.7 مليون جنيه استرليني، علاوة على انه خاض مع منتخب بلجيكا 24 مباراة سجلا خلالهم 6 أهداف.

الجدير بالذكر أن ناينجولان يقدم مستوى متميز مع ذئاب روما هذا الموسم، حيث أن الدولي البلجيكي خاض 51 مباراة في جميع المسابقات بعدد دقائق بلغ 4.120 دقيقة، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.

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