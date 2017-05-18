صور.. أوزيل يحقق حلم طفل يعاني من ورم خبيث في المخ

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حقق الدولي الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، حلم الطفل تشارلي الذي يعاني من ورم خبيث في المخ، بعد أن دعاه لحضور لقاء المدفعجية أمام سندرلاند، التي انتهت بفوز الفريق اللندني (2-0) بملعب الإمارات، المؤجل من الجولة الـ34 بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشارلي الذي يبلع الحادية عشرة من عمره يعاني منذ عامين من ورم خبيث في المخ وتعرض مؤخرًا لانتكاسة، وكان من المفترض أن يخضع تشارلي لعملية جراحية أخرى في المخ لذا قررت جمعية خيرية بدء حملة عبر مواقع التواصل لينال تشارلي دعوة لحضور نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين أرسنال وتشيلسي يوم 27 مايو القادم.

لكن مسعود أوزيل اللاعب المفضل لدى تشارلي، رأى الحملة وبدلًا من الانتظار لمباراة ويمبلي قرر دعوته إلى حضور مباراة سندرلاند، وبعدما شاهد تشارلي رفقة عائلته الفوز على سندرلاند من المقصورة الخاصة به، قام أوزيل باصطحابه إلى الملعب لكي يقابل الفريق.

وبعد ذلك اصطحب الدولي الألماني "أوزيل"، تشارلي إلى أرض الملعب ومنحه جولة في جميع أرجاء الملعب ومن ثم منحه جائزة رجل المباراة التي نالها ضد سندرلاند.