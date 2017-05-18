رشاد عبده: محافظ البنك المركزي «خوزق البلد»

التحرير

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قال الدكتور رشاد عبده، المفكر الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن ديون مصر 69 مليار دولار بالعملة الأجنبية قابلة للزيادة، كما أن الدين الداخلي أصبح 3,4 تريليون، وهو ما يعادل 3400 مليار، وإذا تحدثنا عن فائدة هذا المبلغ في الموازنة الجديدة فإنه يقدر بـ 380 مليار فوائد ديون، وذلك لأن محافظ البنك المركزي «خوزق البلد ووزارة المالية» حسب توصيفه.

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وأوضح عبده في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الحكومة هي أكبر مدين ومقترض في الدولة، حيث أنها اقترضت 3400 مليار، وكلما رفعنا سعر الفائدة التزامات الدولة تزيد، مشيرًا إلى أن وزير المالية تحدث في مجلس النواب عن أنه قام بتزويد الدعم إلى 332 مليار، وذلك لأنه يحصل على الطاقة والسولار والمازوت من الخارج.