مصر ترأس الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي للتنمية في إثيوبيا

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تشارك مصر ممثلة في وزارة التخطيط في اجتماعات المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، المنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حتى 19 مايو الجاري.

ويترأس الوفد المصري الجلسة الافتتاحية باعتبارها الرئيس الحالي للمنتدى في دورته الثالث، والذي تنظمه المفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.

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وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المنتدى يستهدف مراجعة التقدم في البلدان الإفريقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، وأهداف أجندة التنمية لإفريقيا حتى 2063.

وأكدت "السعيد"، على الدور الهام الذي يلعبه المنتدى كمنصة للحوار بين الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات وتحديد أولويات مشتركة للقارة السمراء وفق أجندة التنمية المستدامة؛ لمناقشتها خلال المنتدى السياسي الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 10-19 يوليو القادم تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.