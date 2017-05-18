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وزير الصناعة: بدء تنفيذ برنامج العمل الأفضل يونيو المقبل

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وزير الصناعة: بدء تنفيذ برنامج العمل الأفضل يونيو المقبل وزير الصناعة: بدء تنفيذ برنامج العمل الأفضل يونيو المقبل

التحرير

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أعلن  المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم بدء تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، مطلع شهر يونيو المقبل.

ويستهدف البرنامج الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصدرة من خلال الحصول على شهادات معتمدة من البرنامج تتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، فضلا عن إتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لإنتاج منتجاتهم من ، وهو ما سينعكس بالإيجاب على زيادة معدلات التصدير.

وقال "قابيل"، إن البرنامج سيستغرق 6 أشهر بدلاً من 18 شهرا؛ لاعتبارات متعلقة بكفاءة المصانع المصرية مقارنة بباقي الدول الخاضعة للبرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بقطاع الملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية بيتر فان رويج، بحضور الدكتور طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

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وأشار وزير الصناعة، إلى أن تنفذ حاليا منظومة إصلاح تشريعي متكاملة؛ بهدف إنشاء مشروعات تنموية مستدامة توفر فرص عمل تتوافق مع معايير العمل الدولية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل عقد منتدى دولي يجمع بين المشترين والشركات التصديرية لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتا بأن المنتدى يستعرض متطلبات الأسواق الخارجية والتحديات التصديرية بما يسهم في زيادة صادرات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار بيتر فان رويج، المدير الإقليمي للمنظمة بمنطقة شمال إفريقيا، إلى أهمية برنامج العمل الأفضل، حيث يسهم في تحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة الصادرات المصرية.

 

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التحرير

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