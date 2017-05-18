مستشار رئيس الوزراء: انتخابات المحليات تنتظر انتهاء القانون

التحرير

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قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن انتخابات المحليات لن تجري حاليًا إلّا بعد أن ينتهي البرلمان من مناقشة قانون الإدارة المحلية وإقراره، مؤكدًا أنه انتهى من تقديم الجزء الخاص به في القانون والذي يتعلق بالانتخابات.

أضاف قمصان، لـ"التحرير"، تم مناقشة قانون الانتخابات خلال اجتماعات اللجان المتخصصة، وهو ينتظر حاليًا عرضة على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت ثم اتخاذ إجراءات إقراه، موضحًا أن ذلك يؤكد منطقيًا عدم إجراء أي انتخابات حاليًا قبل أن يتم إقراه ويصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلانه في الجريدة الرسمية.

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استكمل قمصان: "من الممكن إقرار بعض التغيّرات قي القانون الخاص بالانتخابات، فقد يغير في نظام إجرائها والأعداد الموجودة به، وأي تغيرات أخرى يراها الأعضاء مناسبة"، مشيرًا إلى أن الانتخابات لا يزال موعد إجرائها خلال هذا العام -حسبما أعلن مجلس الوزراء- برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لكن الأمر يتوقف على الانتهاء من القانون.

يذكر أن آخر انتخابات محلية أجريت في مصر كانت منذ عام 2008، في ظل نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وسيطر على معظم المقاعد بها الحزب الوطني المنحل "الحزب الحاكم آنذاك"، وقضت محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 7 من سبتمبر من نفس العام قرارُا بحل تلك المجالس.