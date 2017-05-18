وزير التعليم ينفي الانسحاب من مؤتمر المجلس الاستشاري

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نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ما أثير حول انسحابه من مؤتمر المجلس الاستشارى، الذى عقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التعليم للتوجه للرئاسة.

وأكد وزير التعليم، فى تصريح خاص للتحرير، أن أمر انسحابه شائعة مغرضة.

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وتابع "لم انسحب من اجتماع المجلس الاستشارى للمركز الإقليمى لتعليم الكبار"، منوهًا أنه أبلغ جميع المشاركين بالمؤتمر، أن مؤسسة الرئاسة أبلغته أمس بالحضور إلى مقر الرئاسة اليوم، لمناقشة قضية هامة تهتم بها مؤسسة الرئاسة، وعليه غادرت الاجتماع بعد حضور 20 دقيقة".