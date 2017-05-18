أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير التعليم ينفي الانسحاب من مؤتمر المجلس الاستشاري

Google+ Print
وزير التعليم ينفي الانسحاب من مؤتمر المجلس الاستشاري وزير التعليم ينفي الانسحاب من مؤتمر المجلس الاستشاري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ما أثير حول انسحابه من مؤتمر المجلس الاستشارى، الذى عقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التعليم للتوجه للرئاسة.

وأكد وزير التعليم، فى تصريح خاص للتحرير، أن أمر انسحابه شائعة مغرضة.

شاهد أيضا

وتابع "لم انسحب من اجتماع المجلس الاستشارى للمركز الإقليمى لتعليم الكبار"، منوهًا أنه أبلغ جميع المشاركين بالمؤتمر، أن مؤسسة الرئاسة أبلغته أمس بالحضور إلى مقر الرئاسة اليوم، لمناقشة قضية هامة تهتم بها مؤسسة الرئاسة، وعليه غادرت الاجتماع بعد حضور 20 دقيقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية