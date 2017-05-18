التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة

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قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن اليوم الخميس، أول أيام عمل معارض «أهلًا رمضان»، وعددهم 120 معرضًا في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن فترات عمل المعارض من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، كما أن المعارض ستظل تعمل حتى يوم 26 من الشهر الحالي.

أضاف رمضان، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، أنه اعتبارًا من يوم 22 سيبدأ معرض «سوبر ماركت»، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لافتًا إلى أنه معرض ضخم للغاية ويضم كبرى الشركات الغذائية، مشدّدًا على أن تجار المعارض تعهدوا ببيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة.

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أكد رمضان، أن هذه المعارض تحتوي على سلع لشركات معروفة، ولا يوجد بها منتجات «بير سلم»، مشيرًا إلى أنه سيتم جلب الخضار والفاكهة من سوق العبور وبيعها بالمعرض مباشرة دون حلقات وسيطة، خاصة أن الوزارة تشرف بشكل دائم ومباشر على جميع السلع الموجودة في الأسواق لضمان سلامتها وجودتها.