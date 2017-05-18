أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة

Google+ Print
التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة ، إن اليوم الخميس، أول أيام عمل معارض «أهلًا رمضان»، وعددهم 120 معرضًا في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن فترات عمل المعارض من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، كما أن المعارض ستظل تعمل حتى يوم 26 من الشهر الحالي.

أضاف رمضان، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، أنه اعتبارًا من يوم 22 سيبدأ معرض «سوبر ماركت»، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لافتًا إلى أنه معرض ضخم للغاية ويضم كبرى الشركات الغذائية، مشدّدًا على أن تجار المعارض تعهدوا ببيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة.

شاهد أيضا

أكد رمضان، أن هذه المعارض تحتوي على سلع لشركات معروفة، ولا يوجد بها منتجات «بير سلم»، مشيرًا إلى أنه سيتم جلب الخضار والفاكهة من سوق العبور وبيعها بالمعرض مباشرة دون حلقات وسيطة، خاصة أن الوزارة تشرف بشكل دائم ومباشر على جميع السلع الموجودة في الأسواق لضمان سلامتها وجودتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة

التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة