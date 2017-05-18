«إسكان البرلمان» تناقش ميزانية 13 قطاعا الأسبوع المقبل

التحرير

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تعقد لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، عددا من الاجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي الجديد للقطاعات والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة.

وتنشر «التحرير» جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل:

الأحد 21 مايو

مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018 فيما يخص القطاعات التالية:

1. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

2. صندوق تمويل المساكن.

3. صندوق البحوث والدراسات.

4. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5. ديوان عام وزارة الإسكان.

6. ديوان عام المجتمعات العمرانية.

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الإثنين 22 مايو

مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018 فيما يخص القطاعات التالية:

1. الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

2. صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

3. صندوق تطوير المناطق العشوائية.

4. الجهاز المركزي للتعمير.

الثلاثاء 23 مايو

مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018 فيما يخص القطاعات التالية:

1. الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

2. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

3. الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.