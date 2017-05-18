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الناتو: حلفاؤنا يتعاملون مع الاستخبارات "بطريقة جيدة جدا"

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الناتو: حلفاؤنا يتعاملون مع الاستخبارات "بطريقة جيدة جدا" الناتو: حلفاؤنا يتعاملون مع الاستخبارات "بطريقة جيدة جدا"

مصراوي Masrawy

الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

بروكسل - (د ب أ):

أعلن الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن حلفاء الناتو يتبادلون المعلومات الاستخباراتية ويتعاملون معها "بطريقة جيدة"، وذلك في تعقيبه على ما تردد حول تبادل الرئيس الامريكي، دونالد ، لمعلومات سرية مع روسيا.

وكانت وسائل إعلامية أمريكية ذكرت هذا الاسبوع أن ترامب كشف عن معلومات سرية حول تهديد شخص إرهابي ينتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، لوزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، وسفير روسيا لدى الولايات المتحدة، خلال اجتماع جرى في العاشر من مايو الجاري.

وقال ستولتنبرج للصحفيين "أقدر جدا التعاون الذى لدينا داخل الناتو بشأن تبادل المعلومات، وإنني أثق بالقدر الكاف في جميع الحلفاء.. وإنني واثق تماما من أنهم قادرون على تبادل هذه المعلومات والتعامل معها بطريقة جيدة".

وأشار إلى أن التعاون في مجال تبادل المعلومات له "أهمية كبرى" بالنسبة لجميع الحلفاء.

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