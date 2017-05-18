بالصور.. مدير أمن الأقصر يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة
حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة (1)
حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة (2)
حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة (3)
حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة (4)
الأقصر – محمد محروس:
قاد اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالظهير الصحراوى بمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة.
شارك في الحملة اللواء زكي مختار، مدير المباحث الجنائية، ومجموعات من الشرطة العسكرية والأمن العام.
ورافقت الحملة سيارات الإسعاف والإطفاء والعشرات من المعدات التابعة للمحافظة، ما أسفر عن إزالة العشرات من حالات التعدي، التي هي عبارة عن منازل بالطوب الأبيض وأحواش وأسوار وزراعات.
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