أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلاً رمضان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (1)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (1)

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (2)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (2)

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (3)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (3)

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (4)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (4)

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (5)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (5)

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (6)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (6)

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (7)محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلاً رمضان (7)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معرض "أهلاً رمضان" بحي المناخ، لبيع السلع الأساسية ومستلزمات رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادا لشهر رمضان.

وأعلن "الغضبان"، في تصريحات صحفية علي هامش الافتتاح، عن تخفيضات 30% على جميع السلع داخل المعرض بمناسبة الافتتاح، والتوسع في إقامة تلك المعارض، لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية في مواجهة جشع التجار.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تلاعب أو تفاوت في الأسعار داخل المعرض، وأن الهدف الأساسي من إقامته هو تقديم سلع ذات بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، في الوقت الذي استجاب مشاركون بالمعرض لمطلب المحافظ، بتوزيع عدد من السلع مجانًا بمناسبة الافتتاح.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام