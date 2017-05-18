بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلاً رمضان"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معرض "أهلاً رمضان" بحي المناخ، لبيع السلع الأساسية ومستلزمات رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادا لشهر رمضان.

وأعلن "الغضبان"، في تصريحات صحفية علي هامش الافتتاح، عن تخفيضات 30% على جميع السلع داخل المعرض بمناسبة الافتتاح، والتوسع في إقامة تلك المعارض، لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية في مواجهة جشع التجار.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تلاعب أو تفاوت في الأسعار داخل المعرض، وأن الهدف الأساسي من إقامته هو تقديم سلع ذات بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، في الوقت الذي استجاب مشاركون بالمعرض لمطلب المحافظ، بتوزيع عدد من السلع مجانًا بمناسبة الافتتاح.