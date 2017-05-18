إزالة اعتداءات على 2200 فدان بالسويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قاد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الاعتداءات على الأرض الزراعية بقرية يوسف السباعي بحي فيصل، حيث تبلغ مساحة الاعتداءات 2200 فدان.

ضمت الحملة تشكيلات من فرق الأمن وعناصر من الجيش الثالث الميداني، والقيادات الأمنية ورئاسة حي فيصل، ومسؤولي فرع هيئة التنمية والتعمير، ومديري الزراعة والري.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إن القوة المرافقة للحملة أزالت تعديات جمعية الشركة المتحدة على مساحة 1000 فدان بقرية يوسف السباعي، عبارة عن منازل ومكاتب إدارية وحجرات، والإبقاء على محطة مياه ومسجد.

وأضاف أن الحملة واصلت جهودها لإزالة تعديات جمعية "المستثمرون المتحدون"، على 1200 فدان، وترك منشآت المنفعة العامة مثل المساجد ومحطات المياه، حتى يستفيد منها شباب الخريجين، أصحاب الحق الأصيل في تلك الأرض.

ولفت إلى تسليم الأرض لهيئة التنمية التعمير، لإعادة تخطيطها وتوزيعها على شباب الخريجين مرة أخرى، ليتولوا زراعتها والاستفادة منها.