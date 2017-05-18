بالصور.. "النمنم": تقديم العديد من الأنشطة الثقافية بالمحافظات خلال رمضان

الوادى الجديد - محمد الباريسي:

أكد حلمى النمنم، وزير الثقافة، اليوم الخميس، تقديم أنشطة ثقافية متنوعة بالمحافظات خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى افتتاح 17 مشروعًا ثقافيًا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الثقافة، للمركز الثقافي بباريس، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكلفة إجمالية 2 مليون و800 ألف جنيه، إذ يضم المركز، مكتبة للطفل وأخرى للشباب، ومسرح مكشوف وقاعة لممارسة الأنشطة، وقاعة للهوايات وقاعة حاسب آلى بالإضافة إلى حديقة مزود بأجهزة إطفاء حديثة لضمان تأمين الأنشطة والعروض المسرحية والفنية المختلفة داخل المركز.

ويقع المركز الثقافي على مساحة 1000 متر، وجرى تجهيزه بالأثاث، وتوفير 10 آلاف كتاب للإطلاع، إسهامًا فى رفع معدلات المعرفة والوعي الثقافي لأبناء باريس.

كما تفقد الوزير والمحافظ، أعمال الخزف والحرف البيئية بمركز الحرف البيئية واليدوية التابع لفرع ثقافة المحافظة، بجانب تفقد نادى الهجن والفروسية وأعمال التجديد والتطوير بسينما هيبس فى مدينة الخارجة، بالإضافة إلى إقامة عروض فنية لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية وافتتاح معرض لمنتجات الحرف البيئية واليدوية.