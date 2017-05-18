ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ 3 ملايين جنيه في السيدة زينب

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، صاحب شركة مستلزمات طبية، لإدارته مخزن بدون ترخيص لتعبئة وتصنيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفادها أن "أحمد.س"، 55 سنة، صاحب شركة عوف للمستلزمات الطبية، بدائرة القسم، يدير مخزن بدون ترخيص لتعبئة وتصنيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة تُقدر بحوالي 3 مليون جنيه.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين والتجارة، أسفرت عن ضبطه وعُثر داخل المخزن على "50" علبة سن بنج أسنان بإجمالي 5 آلاف سن، و4 أجهزة كحت جير أسنان، و35 عبوة أدوات حشو أسنان، و15 عبوة هاند بي للأسنان ، و50 عبوة اسبريتا لاستخدام طبيب الأسنان، و2000 حفار أسنان، و100 بند استيلس لحشو الأسنان، و10 شنطة أجهزة طبية، و2 جهاز حفر لطلبة الأسنان، و50 مجموعة يد لطي اللفافات للأسنان، و10 قطعة مراية للكشف، و50 شنطة فارغة لأدوات التشريح، و6000 عبوة شمع حذاء، و37 صفيحة ماء اكلير، و 5000 كمامة طبية، وجميعهم بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة ".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.