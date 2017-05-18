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ضبط 33 قطعة أثرية بحوزة صاحب ورشة رخام بالمنيا

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ضبط 33 قطعة أثرية بحوزة صاحب ورشة رخام بالمنيا ضبط 33 قطعة أثرية بحوزة صاحب ورشة رخام بالمنيا

مصراوي Masrawy

كتب – فتحي سليمان:

شن قطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار حملات أمنية موسعة لمحاصرة ومطاردة محترفي التنقيب عن الآثار، وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة.

وقال مصدر أمني لمصراوي، اليوم الخميس، إن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال حيازة الاثار والحفر والتنقيب عنها، منها ضبط صاحب ورشة رخام يدعى "اسخرون. ع " ٤٨سنة، ومقيم قرية دير ابو حنس مركز ملوي، بالمنيا بحيازته لقطع آثرية بقصد الاتجار فيها بحوزته ٣٣ قطعه آثرية بها تمثال بازلت اسود آثري طوله ٢٠سم و٣مسرجة من الفخار عليها زخارف نباتية مختلفة الاشكال ومفتاح برونز وخاتم برونز وحلق آثري وجزء علوي لتمثال من الفخار لسيده ترتدي تاج ١٠سم.

وضبطت الأجهزة الأمنية عامل بالأوقاف يدعى "أبو الحديد. ع"، ٥٥سنة، ومقيم بمنطقة أوسيم بالجيزة، اثناء قيامه بالحفر خلسه بمنزله للتنقيب عن الاثار.

وفي الأقصر ألقى رجال مباحث السياحة والآثار القبض على "محمد. ب" ٢٦سنة، عاطل ومقيم بحارة العيساوية اسنا الأقصر، أثناء قيامه بالحفر داخل منزله بغرض التنقيب عن الأثار.

وفي محافظة بني سويف تم ضبط "محمد .أ" ٣٠سنة، سائق ومقيم بمركز الفشن بني سويف، أثناء قيامه بالحفر بمنزله بغرض التنقيب عن الآثار.

اعترف المتهمون بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الاثار وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في الحفر وأمر اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والاثار بإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تتضمن الخطة الأمنية الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي وتأمين المناطق الأثرية وأشرف على تنفيذ الحملات اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية.

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مصراوي Masrawy

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