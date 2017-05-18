الفيشاوي يواصل إثارة الجدل: بحب «البنات».. وجربت كل أنواع «المخدرات»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

منذ الوهلة الأولى لظهوره عبر شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "العمة نور" بمشاركة نبيلة عبيد جذب إليه الأنظار، وتنبأ له الجميع بأنه سيصبح نجمًا كبيرًا فى يوم ما وهو ما استطاع النجم أحمد الفيشاوى تحقيقه بعيدًا عن كونه ابنًا لنجمى من نجوم الزمن الجميل اعتمادًا فقط على موهبته.

حل الفيشاوى أمس الأربعاء ضيفًا على برنامج "أنا وأنا" الذي يذاع عبر فضائية "ON E"، وكعادته فى إثارة الجدل أدلى بعدة تصريحات جريئة نرصدها فيما يلى..

انضمامه لجماعة الإخوان

صرح "الفيشاوي" بأنه في رحلته مع الدين خاض الكثير من الأمور التى تراجع عنها ومنها اتجاهه للتيار السلفى وانضمامه فى فترة للإخوان المسلمين، قائلًا: "أدركت أن الدين محبة والله محبة وهذه الحقيقة المطلقة التي عرفتها، فالله لا يفرق بين الناس بسبب الشكل أو اللون أو الجنس".

شيرين رضا رفضت عرض زواجي.. ومازلت أحبها

فاجأ "الفيشاوي" محبيه بأنه طلب الزواج من الممثلة شيرين رضا ولكنها رفضت ذلك، مشيرًا إلى أنه يحبها من طرف واحد، قائلًا: "شيرين رضا رفضت الزواج مني لأنها لا تحبني ولا تريد الزواج مني، وأنا أحبها جدًا".

وتابع: "صداقتنا وطيدة جدًا، وأنا أحبها جدًا، واحترمها وأقدر موهبتها التي أثقلتها في السنوات الأخيرة لتصبح من أهم الممثلات في الوطن العربي اليوم، خاصة وأنها كانت مجرد الفتاة الجميلة في أفلام أحمد زكي".



تعليقًا على شرب الخمر: "الله ينظر إلى قلوبكم"

علق الفنان أحمد الفيشاوى على ردود الفعل ضده حول نشر صورة له فى حالة سكر على موقع "إنستجرام": "مش بضايق، لأنى عارف كويس جدًا أن الله لا ينظر لأشكالكم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم".

وتابع: "مش هنقعد نكذب على بعض، فيه منا بيشربوا، بس أهم حاجة نتعامل مع بعض بشكل آدمى ومحترم ومش الشرب اللى هيخليك كويس ولا وحش، ولا طريقة اللبس ولا الديانة ولا اللون ولا الجنسية"، موضحًا أن من يحكم على الإنسان من صوره "حمير".

شاهد أيضا «سامو زين ليس أولهم».. 10 فنانين عرب جسدوا أدوار «ولاد البلد» «قتيل الكارو» ليس الأول.. 7 فنانين قتلوا وأصابوا مواطنين بالخطأ قصص حب أسطورية لـ6 فنانين على حساب زوجة أولى «مجروحة» 10 فنانين عانوا من أمراض الكبد.. آخرهم «مكي»

بحب "البنات"

صرح أيضًا بأنه متعدد العلاقات بسبب حبه للفتيات، قائلًا: "لما بخرج من علاقة بخش فى اللى بعديها على طول عشان الحياة بتكمل.. وأنا مش الشخصية اللى أصاحب وأجرى، بس بحب البنات".

وأضاف الفيشاوى أن معظم وقته يكون فى العمل، لأنه يغنى راب ويخرج وينتج ويمثل، مشيرًا إلى أنه لا يلوم نفسه دائمًا، ولكن يلوم نفسه على الأخطاء الكبيرة.

نصيحة "الفيشاوي" للشباب

قال "الفيشاوى" إنه جرب أنواعًا مختلفة من المخدرات خلال فترة مراهقته بسبب حب التجربة وطلب الأصدقاء، موجهًا النصح للشباب بعدم خوض هذه التجربة، مشيرًا إلى أنهم عليهم أن يتعرفوا على آثارها السلبية على الجسم من مدمنيها.

رأيه في "مسرح مصر"

عبر الفيشاوي عن رأيه في "مسرح مصر" ونجومه، قائلًا: "إنه لا يحبه كثيرًا لأنهم لا يعطون للمسرح حقه، فهو ليس مجرد نكات لفظية وإيفيهات".

وأضاف أنه ممثل مسرحى تربى في المسرح ويعلم جيدًا ما هو، ودرسه في المدرسة ثم في معهد الفنون المسرحية على مدى عامين، وهو عاشق لهذا الفن.