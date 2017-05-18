لهواة الرفاهية.. أسعار فئتي مرسيدس «A» و«B» المستعملة في مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج فى السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفى هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار أهم السيارات المستعملة لفئتى "A" و"B" لشركة "مرسيدس" الألمانية خلال الفترة الأخيرة..

A200

واحدة من أشهر السيارات الفاخرة في مصر بشكل عام، وتتمتع بسمعة طيبة على مستوى إصدارات الفئة "A" للشركة الألمانية في مصر، وتعرض موديلاتها في السوق من عام 2007 وحتى 2015 بأسعار تتراوح من 380 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا لتصل إلى 470 ألف جنيه.

B150

قدمت الفئة "B" على مستوى العالم نموذج رائع للسيارات الفاخرة التي تنتمي للطابع المدمج ذى الحجم الكبير والمتوسط، وتعرض السيارة التي تمثل سيارات "مرسيدس" مستقيمة الظهر "هاتشباك" في سوق السيارات بموديلاتها من 2006 وحتى 2012 بأسعار تتراوح من 150 ألف جنيه وحتى 270 ألف جنيه.

شاهد أيضا

B180

سارت على نفس النهج الخاص بسيارة "B150"، وإن كانت لا تزال تعاني في الانشار الواسع، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 وحتى 2015 بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 270 ألفًا وحتى 400 ألف جنيه.

B200

هي أشهر إصدارات الفئة "B" الخاصة بمرسيدس في السوق المصرية، والتي تحظى بإقبال واسع بين الفئات النسائية، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ عام 2012 وحتى الآن بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 340 ألفًا وحتى 450 ألف جنيه.