عدلي يكشف تفاصيل برنامج الأهلي في الكاميرون

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قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيخوض مرانين بمدينة «جاروا» الكاميرونية، قبل مواجهته لفريق القطن، المقرر لها 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عدلي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأهلي سيؤدي مرانه الأول بمدينة «جاروا» في الرابعة عصر الأحد المقبل بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يؤدي مرانه الثاني يوم الاثنين على الملعب الذي يستضيف المباراة وفي نفس توقيتها.

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ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة متوجهة إلى الكاميرون عصر يوم السبت المقبل على متن طائرة خاصة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للاعبين قبل المباراة.