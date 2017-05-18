غدًا.. الأهلي يستأنف التدريبات ومؤمن يخضع لفحص شامل

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح غدٍ الجمعة؛ استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، منح اللاعبين راحة من المران اليوم الخميس؛ تجنبا لتعرضهم للإرهاق، بعد خوض مباراة الشرقي بالجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز أمس الخميس.

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من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا، لاعب الفريق، سيخضع لاختبار طبي على هامش مران الفريق غدًا الجمعة، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مباراة الشرقية.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الطبي سيجري فحصًا شاملًا على اللاعب، لتحديد حجم الإصابة والفترة اللازمة للعلاج وموقفه من السفر مع الفريق إلى الكاميرون، يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق القطن الكاميروني يوم 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.