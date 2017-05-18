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المصري يسعى للهروب من كمين الداخلية وسموحة يستدرج بتروجيت

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المصري يسعى للهروب من كمين الداخلية وسموحة يستدرج بتروجيت المصري يسعى للهروب من كمين الداخلية وسموحة يستدرج بتروجيت

التحرير

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي  المصري البورسعيدي، نظيره الداخلية، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، في التقدم خطوة بجدول الترتيب من أجل تقليص الفارق بينه وبين ، حيث يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

بينما سيدخل الداخلية اللقاء بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فرص الفريق بالبقاء بالدوري الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الـ16 برصيد 24 نقطة.

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التقى الفريقان من قبل في بطولة الدوري في 6 مباريات، حيث نجح كل فريق فى تحقيق الانتصار فى مباراتين، وتعادلا في مباراتين أيضًا.

بينما يستضيف فريق سموحة السكندري نظيره، بتروجيت، في تمام الساعة السادسة والنصف، على ملعب «برج العرب».

ويدخل سموحة اللقاء بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من زيسكو الزامبي بهدف دون رد،  في الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

فيما يدخل بتروجيت اللقاء بقيادة مديره الفني محمد يوسف بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق أول فوز له على حساب المقاصة في الجولة الماضية، حيث يحتل الفريق البترولي المركز السادس برصيد 41 نقطة.

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التحرير

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