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فيديو| معلول: صلاح أخطر أسلحة الفراعنة.. وأتمنى تأهل مصر وتونس

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فيديو| معلول: صلاح أخطر أسلحة الفراعنة.. وأتمنى تأهل مصر وتونس فيديو| معلول: صلاح أخطر أسلحة الفراعنة.. وأتمنى تأهل مصر وتونس

التحرير

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قال نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، أنه يتمنى تأهل منتخب بلاده رفقة نظيره المصري، إلى نهائيات الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وأضاف «معلول»، خلال تصريحاته صباح اليوم الخميس، ببرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، أنه يستعد لمواجهة الفراعنة بشكل قوي، خاصة أنها واحدة من المواجهات العربية ذات الطابع الخاص، إلى جانب الأفضلية التي يملكها منتخب حاليًا، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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وتابع «منتخب مصر لديه لاعبين رائعين في مقدمتهم محمد صلاح، نجم روما الإيطالي، والذي يعتبر أخطر لاعب بالفريق، كما يوجد رمضان صبحي، وأحمد فتحي، وتريزيجيه، ولا يعاني كوبر في صفوفه سوى من النقص في مركز المهاجم الصريح».

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التحرير

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