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«دراسة الضغوط النفسية وإدارة الأزمة» في دورة تنمية المهارات للإداريين

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تناولت محاضرات اليوم الثالث للدورة التدريبية للإداريين بالهيئات الرياضة والتي تنظمها وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضى خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2014 بالمركز الأولمبي بالمعادي ثلاثة موضوعات، حيث تناولت المحاضرة الأولى الذى قدمها سمير عبدربه مدير النشاط الرياضي النادي الأهلي والجزيرة والصيد سابقا المشكلات العملية التي تواجه الإدرايين في الأندية والاتحادات الرياضية.

أما المحاضرة الثانية والتي قدمها د. وائل رفاعي استاذ علم النفس الرياضي بجامعة حلوان عن الذكاء الانفعالي للاداري الرياضي لمواجهة وخفض الضغوط، وفى المحاضرة الثالثة فقد تناول الناقد الرياضى كمال عامر موضوع إدارة الازمات.

الجدير بالذكر أن الدورة تهدف إلى تدريب الإداريين على بعض المهارات النفسية التي تساهم في تطوير مستوى الأداء والتغلب على الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الإداري، يشارك في الدورة 60 ادارى وإدارية من اتحادات القدم والسلة والطائرة واليد والتنس الأرضى والمصارعة وتنس الطاولة والملاكمة والتايدكوندو والكاراتيه والكونغ فو واللجنة الأولمبية.

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