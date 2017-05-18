أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 40 حالة تعدٍ على 120 فدانًا في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (1)إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (1)

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (2)إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (2)

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (3)إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (3)

إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (5)إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (5)

المنيا - ريمون الراوي:

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات عصام البديوي، محافظ المنيا، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي والتعامل بكل حسم مع المخالفين والتصدي لأي حالة تعدٍ في مهدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

وقال التقرير، الذي عُرض على محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ومطاى وأبو قرقاص، تمكنت من إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وأرض زراعية بمساحة 120 فدان و10 قراريط و8 أسهم، خلال عدد من حملات الإزالة المكبرة، التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز أملاك الدولة وقسم حماية الأراضى بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة.

وأضاف التقرير: "في مركز ومدينة مغاغة، أزالت الوحدة المحلية 15 حالة تعدٍ، منها 12 على أراض أملاك دولة بقريتي زاوية الجدامى وأولاد الشيخ على مساحة 120 فدانًا، و3 حالات على أرض زراعية بقرية أبا البلد بمساحة قيراطين و16 سهمًا".

وتابع التقرير: "وفي مركز ومدينة مطاى، أزالت الوحدة المحلية 20 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 7 قراريط و16 سهمًا، منها 13 حالة ائتمان زراعي و5 حالات تعدٍ على نهر النيل، وحالتين تعدي على أملاك الري".

وأشار التقرير إلى تمكن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة "مباني مخالفة"، بمساحة 150 مترًا على الطريق الصحراوي الغربي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام