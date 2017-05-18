بالصور.. إزالة 40 حالة تعدٍ على 120 فدانًا في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات عصام البديوي، محافظ المنيا، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي والتعامل بكل حسم مع المخالفين والتصدي لأي حالة تعدٍ في مهدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

وقال التقرير، الذي عُرض على محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ومطاى وأبو قرقاص، تمكنت من إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وأرض زراعية بمساحة 120 فدان و10 قراريط و8 أسهم، خلال عدد من حملات الإزالة المكبرة، التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز أملاك الدولة وقسم حماية الأراضى بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة.

وأضاف التقرير: "في مركز ومدينة مغاغة، أزالت الوحدة المحلية 15 حالة تعدٍ، منها 12 على أراض أملاك دولة بقريتي زاوية الجدامى وأولاد الشيخ على مساحة 120 فدانًا، و3 حالات على أرض زراعية بقرية أبا البلد بمساحة قيراطين و16 سهمًا".

وتابع التقرير: "وفي مركز ومدينة مطاى، أزالت الوحدة المحلية 20 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 7 قراريط و16 سهمًا، منها 13 حالة ائتمان زراعي و5 حالات تعدٍ على نهر النيل، وحالتين تعدي على أملاك الري".

وأشار التقرير إلى تمكن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة "مباني مخالفة"، بمساحة 150 مترًا على الطريق الصحراوي الغربي.