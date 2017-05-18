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انتهاء امتحانات الإعدادية بسوهاج بدون وقائع غش أو تسريب

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انتهاء امتحانات الإعدادية بسوهاج بدون وقائع غش أو تسريب انتهاء امتحانات الإعدادية بسوهاج بدون وقائع غش أو تسريب

مصراوي Masrawy

انتهاء امتحانات الإعدادية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أنهى 67 ألفا و144 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسي 2016 – 2017م، عقب أدائهم امتحان "الهندسة".

وقال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن غرفة عمليات المديرية المكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، لم ترصد حالات غش فردية أو جماعية على مستوى الـ412 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات لـ"مصراوي"، أن امتحانات الشهادة الإعداداية لم تشهد أي أعمال خارجة عن القانون، سواء من الطلاب أو ملاحظي اللجان، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات باعتداء من الطلاب على الملاحظين.

وأكد أن امتحانات جميع المواد لم تشهد أي تسريبات أو أشياء أخرى من شأنها التأثير على عملية الامتحانات ومستقبل الطلاب.

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