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حبس عصابة بينهم سيدة اختطفوا طفلًا وطلبوا فدية بسوهاج

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حبس عصابة بينهم سيدة اختطفوا طفلًا وطلبوا فدية بسوهاج حبس عصابة بينهم سيدة اختطفوا طفلًا وطلبوا فدية بسوهاج

مصراوي Masrawy

حبس عصابة بينهم سيدة اختطفوا طفلًا

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قررت النيابة العامة بمركز طما شمال سوهاج، حبس عصابة مكونة من 6 أشخاص بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف طفل عمره 6 سنوات أثناء لهوه أم المنزل بناحية الشوكا دائرة المركز، وطلبهم فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.
وتبين أن المتهمين هم: "عاطف. م. أ"، 23 عاماً، عامل، و"وليد. م. ح"، 26 عاماً، عامل، يقيمان بناحية الشوكا، و"أحمد. ب. ع"، 22 عاماً، سائق توك توك، يقيم بناحية الرياينة المعلق دائرة مركز طما، و"وليد. م. م"، 23 عاماً، سائق توك توك، يقيم بناحية الجباب دائرة مركز طما، و"محمد. إ. خ"، 29 عاماً، عامل، يقيم بناحية السكساكة دائرة مركز طما، و"رؤيات. ج. ع"، 42 عاماً، ربة منزل، تقيم ببندر طما، وأن المجني عليه يدعى أبو بكر علي حجازي، 6 سنوات.

وحررت الأجهزة الأمنية بسوهاج، طفلا عمره 6 سنوات، بعد تلقي أهله عدة اتصالات هاتفية من مجهولين، بطلب دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وتبين أن وراء الواقعة عصابة مكونة من 6 أشخاص، بينهم سيدة واثنان أبناء عمومة المجني عليه.

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