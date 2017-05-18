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مانشستر يونايتد: أحرزنا تقدمًا عظيمًا داخل الملعب وخارجه مع مورينيو

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مانشستر يونايتد: أحرزنا تقدمًا عظيمًا داخل الملعب وخارجه مع مورينيو مانشستر يونايتد: أحرزنا تقدمًا عظيمًا داخل الملعب وخارجه مع مورينيو

التحرير

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قال إد وودورد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن النادي أحرز تقدمًا عظيمًا داخل الملعب وخارجه، في أول موسم تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق.

وأضاف إد وودورود " نقترب من نهاية موسم مُثير ومُزدحم بشكل لا يصدّق، لكننا سنلعب فيه 64 مباراة منها 9 مباريات خلال الشهر الآخر وهو أمر مُدهش، وسيكون هذا ثاني أكثر موسم مُزدحم بالمباريات في تاريخنا".

وأشار المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إلى " في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) سجل النادي رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخه بسلسلة مباريات وصلت لـ 25 مباراة دون خسارة خلال موسم واحد".

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وأردف وودورود "كما فزنا بالدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبطبيعة الحال نحن سعداء بوصولنا لنهائي الدوري الأوروبي " يوروبا ليج " الذي سنواجه فيه أياكس في ستوكهولم الأربعاء المقبل، وهي البطولة الوحيدة التي لم نحققها".

وتابع المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد قائلآ " نفدت تذاكر مانشستر يونايتد الموسمية بالكامل قبل 3 أسابيع مقارنة بأي وقتٍ مضى ".

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التحرير

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