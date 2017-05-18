ألفيس.. ألقاب في مسيرة «عاشق الدراجات النارية»

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توج الدولي البرازيلي داني ألفيس، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، بأول ألقابه مع البيانكونيري، وذلك بعد الفوز (2-0) أمام لاتسيو أمس الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.

ألفيس الذي ولد في مايو 1983 بـ"جوازيرو" في شرق البرازيل في ولاية باهيا، يعشق الدراجات النارية، ويقول "عندما أكون خارج كرة القدم أفضل الهدوء، والبقاء في المنزل، والاستمتاع مع أسرتي.. إننا، لاعبو الكرة، نسافر كثيرا، لذا عندما لا أكون مسافرا، أستمتع بالبقاء في المنزل".

بدأ داني ألفيس مشواره مع نادي باهيا في مباراة ضد نادي بارانا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفاز 3-0، وتمكن من صنع هدفين وحصل على ركلة جزاء سجلها لاعب آخر، وشرع المدرب ايفاريستو دي ماسيدو بإعطائه مكاناً في الفريق ابتداء من ذلك الحين فصاعدا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى النادي الإسباني إشبيلية في الانتقالات الشتوية 2002.

إشبيلية

بعد موسم 2002-03، سافر ألفيس للعب في بطولة كأس العالم للشباب 2003 حيث حاز على إعجاب الكثيرين، كما فازت البرازيل بالبطولة، وكان من بين أفضل 3 لاعبين خلالها وبعد ذلك، قدم إشبيلية عرضاً لانتقاله بشكل دائم.

وحصل في 2005 على الجنسية الإسبانية، ليسمح له بتجاوز أي قيود بشأن عدد المباريات في خارج الاتحاد الأوروبي وإعفائه عند الحاجة إلى تصريح عمل للعب في أيٍ من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو 2006 وافق نادي إشبيلية على بيع ألفيس لليفربول، لكن ليفربول لم يتمكن من دفع السعر الذي طلبه اشبيلية الذي كان تقريبًا 8 ملايين يورو، ليوقع عقدا جديدًا مع الفريق الأندلسي، يمتد إلى عام 2012، بعد ان حقق نجاحًا في موسم 2006-07، حيث لعب 47 مباراة وسجل خمسة أهداف، علاوة على الفوز بكأس السوبر الأوروبي.

وبعد تصريحات كثيرة للعديد من الصحف والقنوات مثل " قناة سبورت تي في - صحيفة ماركا الإسبانية - قناة أنتينا 3 " برغبته في ترك إشبيلية، لتأتي بعد ذلك حرب كلامية بين الجمهور وألفيس ورئيس إشبيلية، ثم أتت وفاة زميله في الفريق أنطونيو بويرتا، ليقرر البقاء مع إشبيلية، بعد المصالحة مع رئيس إشبيلية.

برشلونة

في يوليو 2008، انضم ألفيس لبرشلونة، مغادرًا إشبيلية وهو يبكي وقال إنه جاء لإشبيلية ولداً وغادر رجلاً، وبعد ذلك انفجر بالبكاء في المؤتمر الصحفي، وكانت قيمة عقد 23 مليون يورو، مع حوالي 7 ملايين ترتبط بأدائه خلال المواسم التي سيقضيها مع برشلونة، مما يجعله أغلى مدافع في العالم، وثالث أغلى لاعب ينتقل إلى برشلونة، وبلغت مدة العقد 4 سنوات، والذي يتضمن شرطًا جزائيًا بلغ 90 مليون يورو.

ولعب ألفيس أول مباراة أوروبية لبرشلونة ضد فيسلا كراكوف البولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2008-09 في أغسطس 2008، ولعب في الدوري الإسباني في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام مضيفه نومانسيا.

يوفنتوس

وأعلن يوفنتوس يوم 27 يونيو 2016، ضمه لدانييل ألفيس بموجب عقد مدته سنتان قابل للتمديد إلى 3 سنوات، ليلعب ألفيس أول مباراة رسمية له مع اليوفي يوم 20 أغسطس في الدوري ضد فيورنتينا وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بنتيجة 2–1، ويوم 21 سبتمبر 2016، سجل داني أول هدف له مع يوفنتوس وذلك في مباراة في الدوري ضد كالياري انتهت بنتيجة 4–0.

مسيرته الدولية

كانت أول مباراة لألفيس مع البرازيل في مباراة ودية غير رسمية ضد نادي الكويت الكويتي في 7 أكتوبر 2006 وظهر فيها كلاعب بديل، وبعد ثلاثة أيام لعب أول مباراة دولية له في مباراة ودية ضد الإكوادور، وتم ضمه في تشكيلة المنتخب البرازيلي لكأس أمريكا الجنوبية 2007 (كوبا أمريكا) ولعب أربع مباريات في البطولة بما في ذلك المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث أنه صنع وسجل في الفوز 3-0.

وعلى الرغم من كونه أغلى ظهير أيمن في التاريخ، كان غير قادر على اللعب بشكل منتظم مع المنتخب بسبب اختيار مايكون للعب في مكانه، وكان ألفيس في دكة الاحتياط خلال كأس القارات 2009 نصف النهائي ضد جنوب أفريقيا قبل أن يدخل ويسجل هدف الفوز، من ركلة حرة.

الألقاب

- باهيا

كامبيناتو دو نورديستي (مرتين): 2001،2002

كامبيناتو بايانو (مرة): 2001

شاهد أيضا

- إشبيلية

كأس الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2005–06، 2006–07

كأس السوبر الأوروبي (مرة): 2006

كأس ملك إسبانيا (مرة): 2007

كأس السوبر الإسباني (مرة): 2007

- برشلونة

الدوري الإسباني (6 مرات): 2008-09، 2009-01، 2010-11، 2012-13 2014-15، 2015-16.

كأس ملك إسبانيا:( 4 مرات ): 2008-09, 2011-12 و 2014-2015, 2015-2016.

كأس السوبر الإسباني (4 مرات): 2009، 2010، 2011، 2013.

دوري أبطال أوروبا (3 مرات): 2008-09، 2010-11، 2014-15.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية(3 مرات): 2009، 2011، 2015.

- يوفنتوس

كأس إيطاليا (مرة): 2016-2017

- البرازيل

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (مرة): 2003

كوبا أمريكا (مرة): 2007

كأس العالم للقارات (مرتين): 2009، 2013

ألقاب فردية

أفضل لاعب في كأس الاتحاد الأوروبي (مرة): 2006

أفضل لاعب في كأس السوبر الأوروبي (مرة): 2006

فريق السنة من الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2007, 2009

أفضل مدافع في الدوري الإسباني (مرة): 2009