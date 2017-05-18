مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال بنده في عقد كين

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم مايكل كين مدافع بيرنلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو، حدد مدافع بيرنلي الحالي واليونايتد السابق، صاحب الـ 23 عامًا، كهدف رئيسي له خلال الفترة المقبلة، وأكدت "ديلي ميل" أن الصفقة تتكلف نحو 25 مليون جنيه استرليني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغاً أقل بسبب إدراجه لبند [عند انتقاله لبيرنلي] يقضي باستفادة يونايتد من 25% من مبلغ الصفقة في حال انتقل مستقبلاً.

وتابعت ديلي ميل، أن كين يتطلع للعودة لنادي مانشستر يونايتد حيث أنه لعب به منذ طفولته، لكنه مع ممثليه يريدون ما يضمن له المشاركة بأكثر من 30 مباراة بالموسم، وهو الأمر الذي لا يعد عائقًا.