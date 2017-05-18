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النيابة تنتقل لمعاينة حريق مبنى التأمينات الاجتماعية بوسط القاهرة

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النيابة تنتقل لمعاينة حريق مبنى التأمينات الاجتماعية بوسط القاهرة النيابة تنتقل لمعاينة حريق مبنى التأمينات الاجتماعية بوسط القاهرة

مصراوي Masrawy

مبنى التأمينات الاجتماعية

كتب- محمود السعيد:

انتقل فريق من نيابة وسط القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار سمير حسن، لمعاينة حريق فرع التأمينات الاجتماعية في شارع الألفي بوسط القاهرة.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير فني حول أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل فرع التأمينات الاجتماعية، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته 9 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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