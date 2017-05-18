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وزير التعليم العالي يفتتح منتدى تسويق الأبحاث العلمية

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وزير التعليم العالي يفتتح منتدى تسويق الأبحاث العلمية وزير التعليم العالي يفتتح منتدى تسويق الأبحاث العلمية

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خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، المنتدى الثاني لتسويق مخرجات البحث العلمي بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

ويهدف المنتدى إلى استعراض المخرجات البحثية الناتجة عن المبادرات والمشروعات التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأشرفت على تنفيذها لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الخير، ومركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية، فضلًا عن المركز القومي للبحوث، وجامعة حلوان.

ويشارك في المنتدى رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، ورؤساء الفرق البحثية القائمين على المشروعات، وممثلي وزارة الصناعة والإنتاج الحربي ووزارة الاستثمار.

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