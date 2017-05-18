"القوى العاملة" تنجح في صرف 100 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات صناعة الأوراق بالمملكة لصرف مستحقات المواطن "أ.م.م" عن رصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة، بقيمه 22 ألفًا و705 ريالات، بما يزيد عن 100 ألف جنيه مصرياً.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، بأن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ.م.م" من العاملين بإحدى شركات صناعة الأوراق لتضرره من عدم صرف رصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال سعفان، إنه تلقى تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي الإدارة المالية بالشركة لمتابعة الإجراءات، على مدار أكثر من شهرين حتى تم استخراج المخالصة وكافة مستحقاته وتذكرة المغادرة.