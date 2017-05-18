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بالصور.. "مصراوي" يحاور صاحب هاشتاج "أنا المسيحي اللي منتظر شهر رمضان بفارغ الصبر"

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بالصور.. "مصراوي" يحاور صاحب هاشتاج "أنا المسيحي اللي منتظر شهر رمضان بفارغ الصبر" بالصور.. "مصراوي" يحاور صاحب هاشتاج "أنا المسيحي اللي منتظر شهر رمضان بفارغ الصبر"

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ ـ إسلام عمار:

خلال أيام قليلة ماضية، لفت الأنظار هاشتاج متداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يجمع معاني كلمات الوحدة الوطنية، نشره شاب قبطي، أدى لتفاعل كثيرين معه، أبرزها تقديم التهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المعظم، واستعادة أصدقائه وجيرانه من المسلمين والمسيحيين، ذكرياتهم مع بعضهم خلال الشهر الكريم.

"أنا المسيحي اللي منتظر شهر رمضان بفارغ الصبر"، كلمات وضعها جورج سامي ميخائيل، 19 عامًا، طالب بالجامعة العمالية بكفر الشيخ، عبر حسابه على "فيسبوك"، ليتفاعل جيرانه وأصدقاؤه من قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق معه، بردود تعبر عن الوحدة الوطنية.

قال جورج لـ"مصراوي" إنه نشر كلماته ردًا على دعاة القتل والخراب، ومروجي الشائعات، الذي يحاولون إشعال الفتنة الطائفية في ، لا سيما بعد تفجيرات كنائس البطرسية بالعباسية، ومار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، وكذلك لارتباطه مع أصدقائه وجيرانه بشهر رمضان.

وأكد جورج أنه يستعد لقدوم شهر الصيام مع أصدقائه وجيرانه، بتعليق الزينة والفوانيس، موضحًا أن رمضان معروف عند أسرته القبطية بـ"شهر الخير"، ويحرصون خلاله على شراء الكنافة والقطائف والياميش مثل المسلمين، دون فارق.

وأشار إلى ذكرياته مع الشهر المبارك الأعوام الماضية، بتوزيع التمر على الصائمين، مع حلول آذان المغرب، مؤكدًا أنه في مثل هذا التوقيت، لا فارق هنا بين مسلم أومسيحي، كما يشارك جيرانه المسلمون الأحزان والأفراح، والمناسبات، والأعياد.

وأوضح أن أيام رمضان تجمعه مع أصدقائه منذ الصغر، لا سيما للعب مباريات كرة القدم في الدورات الرمضانية، وقضاء الوقت معا عقب الإفطار، وحرص الجيران المسلمون على تقديم ما يصنعونه من عصائر وحلويات لأسرته القبطية، خلال رمضان.

واختتم جورج: "خلال هذه الأيام تلقيت عدة دعوات من أصدقائي المسلمين للإفطار معهم خلال شهر رمضان، وسألبي تلك الدعوات، حرصًا على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان، لأن هذه مصر مسلمين وأقباط، ومهما يحدث لا أحد يستطيع تفريقنا".

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مصراوي Masrawy

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