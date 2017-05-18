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بالصور.. توزيع 23 قرضًا حسنًا على الأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (1)مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (1)

مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (2)مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (2)

مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (3)مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (3)

مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (4)مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا (4)

الشرقية – فاطمة الديب

وزع علي عبدالرحمن، مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، اليوم الخميس، 23 قرضًا حسنًا دون فوائد، بقيمة 161 ألف جنيه على 23 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنهم وزعوا القروض بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة مُستفيدة، يتم سدادهم على 28 شهرًا، مشيرًا إلى أن الهدف من منح القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجًا، هو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لأفراد الأسرة.

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