بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض تراث بنادي "الهجن" في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، يرافقه الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، معرض التراث والصناعات اليدوية، المقام بنادي الهجن بقرية بغداد بمركز باريس.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس في تصريح لـ"مصراوي"، إن افتتاح المعرض يأتي على هامش زيارة للنمنم ودرويش لمركز باريس لافتتاح مركز ثقافي بالمدينة وسوق حضري يضم 51 محلًا تجاريا مخصصة لتشغيل الشباب العاطلين من أبناء المركز.

كما تفقد وزير الثقافة نادي الهجن والفروسية بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس، على هامش زيارته للمحافظة، لافتتاح مكتبة الطفل بباريس وتفقد عدة مشروعات يتم تنفيذها.

وخلال الزيارة وجه النمنم بتطوير ورفع كفاءة نادى الهجن خاصة أنه النادي الوحيد الذي يمثل المحافظة في جميع المحافل المحلية والدولية، وحقق أكثر من بطولة آخرها العام الماضي، كما شدد على ضرورة دعم الوزارة للنادي نظرًا لأنه يعد فرصة تسويقية بالمحافظة.

على جانب آخر، تفقد النمنم مركز الحرف اليدوية الخاص بالسجاد والكليم وصناعة الخزف والفخار، فضلًا عن المشروعات الثقافية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة وتشمل تطوير "سينما هيبس".