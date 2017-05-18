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"الاحتكاك" حيلة لص لسرقة المواطنين في رمسيس

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"الاحتكاك" حيلة لص لسرقة المواطنين في رمسيس "الاحتكاك" حيلة لص لسرقة المواطنين في رمسيس

مصراوي Masrawy

سرقة المواطنين في رمسيس

كتب – سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، عاطل لقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب "النشل والاحتكاك"، أثناء تواجدهم بميدان رمسيس.

البداية أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة الأزبكية، بقيادة الرائد إسلام سمير، معاون مباحث القسم، بميدان رمسيس، تمكنوا من ضبط "حسين.م"، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما 14536 لسنة 2010م الأزبكية "تسول"، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4371 لسنة 2010م، مركز الفشن "تبديد" عقب قيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 4700 جنيه من "أحمد.م"، 34 سنة، بأسلوب "النشل، والاحتكاك".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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