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دعوات للمستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى احتلاله

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دعوات للمستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى احتلاله دعوات للمستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى احتلاله

مصراوي Masrawy

وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف

رام الله – (أش أ):

دعت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، المستوطنين لزيارة القدس القديمة، واقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، في ما يسمى يوم "توحيد القدس".

وقالت عبر بثته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أشكر الشرطة الإسرائيلية لسماحها لنا بدخول جبل الهيكل في ذكرى توحيد القدس لهذا العام، مطالبة المستوطنين بأن يصطحبوا أبناءهم لاقتحام الأقصى، وحثتهم على الصلاة لتكتمل سيطرتهم على القدس ببناء الهيكل المزعوم".

وفي السياق، دعت منظمات الهيكل المزعوم، وجمعيات استيطانية متطرفة، أنصارها من المستوطنين، الى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في إطار الاحتفالات بما يسمى يوم "توحيد القدس"، وهو اليوم الذي يصادف مرور 50 عاما على احتلال ما تبقى من مدينة القدس في العام 1967م.

وتضمنت الدعوات حثّ المستوطنين على تكثيف "الزيارات والجولات والرحلات" للقدس القديمة، والمشاركة في الفعاليات والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة.

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