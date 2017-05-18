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سرقة مسمار أثري من معرض في إيطاليا

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سرقة مسمار أثري من معرض في إيطاليا سرقة مسمار أثري من معرض في إيطاليا

مصراوي Masrawy

معرض بمنتزه بومبي الأثري

روما - (د ب أ):

قالت السلطات اليوم الخميس إنه تم سرقة مسمار برونزي يعود لأواخر القرن الرابع أو مطلع القرن الخامس قبل الميلاد، كان يعرض بصورة مؤقتة في معرض بمنتزه بومبي الأثري بجنوب إيطاليا.

ويعد المسمار ضمن أربعة مسامير تم اكتشافها في موقع توري ساريانو الأثري. وكان يعرض الأربعة مسامير في معرض " بومبي واليونانيون " الممتد حتى 31 اكتوبر المقبل.

وقال منتزه بومبي في بيان إن المسمار المفقود، الذي لوحظ عدم وجوده في وقت متأخر من أمس الأربعاء، مؤمن عليه بمبلغ 300 يورو (335 دولار).

ويشار إلى أن الغرفة التي وقعت بها السرقة تخضع لمراقبة الحراس خلال النهار والكاميرات الأمنية خلال الليل. وقد تم استدعاء الشرطة للتحقيق، وتم غلق المعرض أمام المواطنين .

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